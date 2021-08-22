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Blue Origin NASA'ya Dava Açtı

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Blue Origin NASA'ya Dava Açtı
Blue Origin NASA'ya Dava Açtı

Jeff Bezos'un Blue Origin'i 2.9 milyar dolarlık Ay'a iniş ihalesini SpaceX'e veren NASA'ya dava açtı. Blue Origin konuyla ilgili açıklamasında söz konusu sistemi inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğunu ifade etti.

191 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos ile 180 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. insanı olan Elon Musk'ın uzay şirketleri NASA ihalesi yüzünden karşı karşıya geldi.

NASA 2.9 milyar dolarlık Ay'a iniş ihalesini Elon Musk'ın SpaceX'ine vermişti. Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ise astronotları 2024'te Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan iniş sistemini inşa etmek için yapılan sözleşmenin temel sorunları olduğunu belirterek mahkemeye gitti.

 

 

NASA'ya dava açan Blue Origin, kurumu ihale sürecinde teklifleri kural dışı bir biçimde değerlendirmekle suçladı. Bunun yanında NASA'nın ihale öncesinde anlaşmayı 2 şirkete vermesi bekleniyordu. Ancak sürpriz bir şekilde sadece SpaceX'e ihale verildi.

'İKİ ŞİRKET GEREKİYOR'

Blue Origin konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu sistemi inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğunu ifade etti. Açıklamada "Adil rekabetin tesisi ve ABD için Ay'a güvenli bir dönüş için bu dilekçede yer alan sorunların çözülmesi gerekiyor" denildi.

Buna karşılık NASA'nın keşif programı başkanı Kathy Lueders, kurumun bütçesinin iki şirketi seçmesini engellediğini belirtti.

NASA'nın 12 Ekim'e kadar yapılan suçlamalara yanıt vermesi gerekiyor.

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