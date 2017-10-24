Blue Origin'den uzay turizmi için yeni adım

Online alışveriş devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, Ay seyahatinde kullanıclacak motoru başarı ile test etti.

Uzaya turist taşımak için Virgin Galactic ile kıyasıya bir rekabete girmesine kesin gözüyle bakılan Blue Origin'in hedeflerine ulaşabilmesi için bir adım daha başarı ile atıldı.

İlk sivil Ay yolculuğunda kullanılması beklenen BE-4 isimli motor başarılı bir şekilde test edildi.

HER YIL 1 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Bezos geçtiğimiz aylarda, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.

78 milyar dolarlık serveti ile kısa süre önce dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, geçtiğimiz günlerde 2018'de göreve başlaması planlanan 'The New Shepard capsule'ü tanıtmıştı.

Bleu Origin, yörünge altı bir roketi geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde test etmişti. 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip roket, Teksas'tan fırlatılmış ve birkaç dakika sonra kontrollü bir şekilde yere geri indirilmişti.