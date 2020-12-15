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BluTV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı! Cüneyt Özdemir tweet atmıştı

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BluTV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı! Cüneyt Özdemir tweet atmıştı
BluTV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı! Cüneyt Özdemir tweet atmıştı

BluTV, yönetmen koltuğunda Can Evrenol'un oturduğu ve 2. sezon hazırlıkları yapan 'Çıplak' dizisini yayın kataloğundan kaldırdı. Çıplak'ın, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" paylaşımının ardından yayından kaldırılması dikkat çekti.

Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, yayından kaldırma kararıyla ilgili olarak, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik" dedi.

Cüneyt Özdemir'in paylaşımı tepki çekti

YouTube üzerinden yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, bugün dizinin fragmanını paylaşmış ve videonun devamında diziyi çok beğendiğini belirtmişti. Özdemir, dizinin cesur sahnelerinden de bahsetmiş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e gönderme yaparak, "Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullanmıştı. Özdemir, 'diziyi hedef gösterdiği' öne sürülen paylaşımını bir süre sonra sildi.

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Özdemir'in paylaşımının ardından BluTV kullanıcıları platform kataloğunda diziye ulaşamadı. Konuyla ilgili olarak  BluTV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Özdemir: Dizi BluTV'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor!

Daha sonra Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.

"Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? Rtük'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu...

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