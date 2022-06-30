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BM: “16 milyon Ukraynalının insani yardıma ihtiyacı var”

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Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Daimi Koordinatörü Osnat Lubrani yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 16 milyon Ukraynalının insani yardıma ihtiyacı var” dedi.
BM: “16 milyon Ukraynalının insani yardıma ihtiyacı var”

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir açıklamada bulundu. BM Ukrayna Daimi Koordinatörü Osnat Lubrani açıklamasında, “Yaklaşık 16 milyon Ukraynalının su, gıda, sağlık hizmetleri ve barınma gibi insani yardıma ihtiyacı var” dedi.

Lubrani ayrıca 24 Şubat'ta başlayan Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle en az 6 milyon Ukraynalının yerinden edildiğini belirterek, 5.3 milyon kişinin ise yurt dışına kaçtığını ifade etti.

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