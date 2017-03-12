BM: 1945'ten bu yana en büyük insani krizle karşı karşıyayız

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın 1945'ten bu yana en büyük insani krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı. BM, dünyaya bu "felakete" engel olması çağrısı yaptı.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien,Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'da 20 milyondan fazla insanın kıtlıkla savaştığını söyledi.

Stephen O'Brien, Temmuz ayına kadar bu felaketi durdurmak için 4.4 milyar dolar toplanmasının gerekli olduğunu belirtti.

"Tarihin kritik bir noktasında duruyoruz" diye konuşan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan O'Brien, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha yılın başındayız ve BM'nin kurulmasından bu yana görülen en büyük insani krizle karşı karşıyayız.

"Kolektif ve koordine küresel çabalar geliştirilmezse, insanlar açlıktan ölecek. Birçok insansa acı çekecek ve hastalıktan ölecek."

BM Genel Sekreteri geçen ay benzer bir açıklama yaparak dört ülkede kıtlık sınırındaki açlıkla mücadele eden milyonlarca kişi için 4,4 milyar dolarlık acil yardım fonu oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF de, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'deki 1,4 milyon çocuğun açlıktan ölme riski taşıdığı uyarısı yapmıştı.