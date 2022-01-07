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BM: 2021’de 55 Gazeteci Ve Medya Çalışanı Öldürüldü

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BM’nin verilerine göre 2021 yılında 55 gazeteci cinayete kurban gitti, öldürülen gazetecilerin üçte ikisi silahlı çatışmanın olmadığı ülkelerde yaşamlarını yitirdi.
BM: 2021’de 55 Gazeteci Ve Medya Çalışanı Öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), dün yaptığı açıklamada, 2021 yılında 55 gazetecinin ve medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. BM ayrıca 2006'dan bu yana 10 gazeteci cinayetinden 9'unun hala çözülemediğini belirtti.

BM'nin açıklamasında, faillerin bulanamaması ve cinayetlerin cezasız kalmasının endişe verici derecede yaygın olduğu vurgulandı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay gazetecilerin haberlerini hazırlarken veya işlenen suçları ortaya çıkartırken birçok tehlikeyle karşılaştıklarını belirterek “2021’de de birçok gazeteci gerçeği gün ışığına çıkarmak için en büyük bedeli ödedi” ifadelerini kullandı.

Azoulay, “Şu anda dünyanın bağımsız, gerçek bilgilere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” dedi.

UNESCO Öldürülen Gazeteciler Gözlemevi’ne göre, 2021’deki kurbanların üçte ikisi silahlı çatışmanın olmadığı ülkelerde yaşamlarını yitirdi.

2021’de 23 gazetecinin Asya-Pasifik ve 14'ünün de Latin Amerika ve Karayipler'de hayatını kaybettiği belirtildi.

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