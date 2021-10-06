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BM: 2050'de beş milyardan fazla kişi suya erişemeyecek

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı çeşitli kuruluşların katkısıyla hazırlanan "İklim Servislerinin Durumu 2021: Su" raporunda, temiz suya erişimin giderek zorlaşacağı uyarısı yapıldı.
BM: 2050'de beş milyardan fazla kişi suya erişemeyecek

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı çeşitli kuruluşların katkısıyla hazırlanan "İklim Servislerinin Durumu 2021: Su" raporunda, temiz suya erişimin giderek zorlaşacağı uyarısı yapıldı. Raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Dünya Meteoroloji Kurumu'nun (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas dünya genelinde hükümetleri su krizini daha fazla ciddiye almaya çağırdı. Taalas, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık ve su baskınlarının artacağı, bu nedenle su kıtlığının daha da büyük bir sorun haline geleceği uyarısında bulundu. Uzman, dünya nüfusundaki artışın da susuzluğa  olumsuz etki edeceğini belirtti.

Rapora göre, halihazırda iki milyar kişi içme suyu tedariki güvencesine sahip değil. Raporda 2050 yılında ise beş milyardan fazla kişinin su kıtlığından etkileneceği öngörülüyor. Rapora göre, 2000 yılından sonraki yirmi yıllık dönemde sel felaketleri önceki yirmi yıllık döneme göre yüzde 134 oranında arttı. Aynı dönemde kuraklıklar da sayı ve süre olarak yüzde 29 arttı. Yeryüzündeki su kaynakları da azaldı.

Sudan

Sudan

Rapora göre, kuraklığın yol açtığı içme suyu kıtlığı özellikle Afrika'daki insanları zor durumda bırakıyor. Asya ülkelerinde ise yoğun yağışların yol açtığı su baskını ve sellerin arttığına dikkat çekiliyor. Ancak son dönemde Japonya, Çin, Endonezya, Nepal, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde de su baskınlarının arttığı belirtiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hükümetlerden verimli su tüketimini güvence altına almak ve su israfının önüne geçmek için su yönetimine daha fazla yatırım yapmalarını istedi. Ayrıca kuraklık ve sellere karşı erken uyarı sistemlerinin oluşturulması da talep ediliyor. Örgüt, iklim değişikliği ile mücadele önlemleri için de daha fazla kaynak ayrılmasını istiyor.

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