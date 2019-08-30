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BM: 3 milyon 700 bin çocuk mülteci okula gidemiyor

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Dünyadaki çocuk mültecilerin yarısından fazlası okula gidemiyor. BM raporunda Türkiye gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere çocuk mültecilerin eğitimi için mali desteğin artırılması çağrısında bulundu.
BM: 3 milyon 700 bin çocuk mülteci okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) "Mültecilerin Eğitim Krizi" başlıklı raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, dünya genelindeki 7 milyon 100 bin çocuk mültecinin ancak 3 milyon 700 bininin eğitim alabildiğine dikkat çekildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin Cenevre’de yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi için yatırım yapılmaması durumunda gelecekte bedelinin ödeneceğini söyledi.  Grandi, "Gelecek hayatlarında ayakları üstünde duramayacak, iş bulamayacak ve yaşadıkları toplumu zenginleştiremeyecek bir nesil olur" diye konuştu.

Raporda, dünya genelinde ilkokul çağındaki çocukların yüzde 91’nin okula gittiği ancak bu oranın çocuk mülteciler arasında sadece yüzde 63 olduğu belirtildi.

Çocuk mültecilerin eğitimine yönelik durum, ilkokul sonrası daha da kötüleşiyor. Dünya genelinde ilkokul sonrası eğitimlerine devam eden çocukların oranı yüzde 84 iken çocuk mültecilerin arasında bu oran yüzde 24'te kalıyor.

Yine yüksek okul ya da üniversite öğreniminde de dünya genelinde oran yüzde 37 iken, çocuk mültecilerin ancak yüzde üçü bu düzeyde eğitim görebiliyor.

Türkiye'de bir milyon okul çağında mülteci

BM raporunda, okula gitme sıkıntısı olan mültecilerin Uganda, Sudan, Türkiye, Pakistan ve Lübnan'da yaşadıklarına yer verildi. Ancak raporda bu konuda olumlu aşamalar da kaydedildiğine ve Uganda, Çad, Kenya, Etiyopya, Pakistan, İran ve Meksika'da çocuk mültecilerin okul sistemine entegre edilmelerine yönelik yoğun çabaların olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşık 3 milyon 700 bin mülteci içinde bir milyon okul çağındaki çocuğun bulunduğu Türkiye'de, Türkçe dil programı başlatıldığı, bu kapsamda eğitim araçlarının hazırlandığı ve ek öğretmenlerin göreve alındığı bilgisine yer verildi.

BMMYK Almanya Temsilcisi Dominik Bartsch da çocuk mültecilerin eğitimine yönelik "yaratıcı çözümler" talep ediyor. Almanya'da çocuk sığınmacıların eğitim almaları konusundaki şartların iyi olduğunu belirten Bartsch yine de çocuk mültecilerin okullardaki derslere katılabilmesi konusunda daha fazla şey yapılması gerektiğini belirtti.

BM, eğitim raporunda sunduğu veriler ışığında çocuk mültecilerin bulundukları ülkelerin eğitim sistemine dahil edilmeleri ve okul diplomalarının tanınması konusunda çağrı yapıyor.

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