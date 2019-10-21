BM, 3’lü görüşmeye ağırlık veriyor

Guterres görüşmeden bir anlaşma veya karşılıklı anlayış çıkarmaya çalışacak ve bunu 5’li konferansta garantör güçlerin önüne koyacak

Birleşmiş Milletler’in referans şartlarında bir anlaşmaya varmak ve karar için garantör güçlerin önüne koymak için, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmeye ağırlık vermekte olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Önce İkisinin Anlaşmasını İstiyor… BM Genel Sekreteri, Liderlerle Anlaşmayı Garantörlerin Önüne Koyacak” başlıklı haberinde, kritik görüşmeye bir ay kala kesin olan şeyin, BM Genel Sekreteri’nin liderlerle görüşmeden sonuç çıkarmaktaki kararlılığı olduğunu yazdı



Guterres’in bu görüşmede referans şartlarına dair minimum anlaşma olmasına çalışacağı değerlendirilmesi yapılan habere göre, Guterres’in 3’lü görüşmenin yapılmasındaki kararlılığı, görüşmenin ertelenmesi için uğraşanlara önemli mesaj niteliği taşıyor.



Şu andaki değerlendirmeye göre, Genel Sekreter, iki liderle görüşmesinde bir anlaşma veya anlayış arayacak. Çıkacak sonucu ise 5’li konferansta sunmak üzere elinde tutacak. Bu da liderlerle görüşmesinin ardından açıklama olmayacağı anlamına geliyor. Guterres, sonucu garantör güçlerin önüne koyarak, esasen kabul edip etmediklerini söylemelerini isteyecek.



Masaya müzakere zemininin değiştirilmesini koyması kuvvetle muhtemel olan Türkiye’nin bu bağlamda göstereceği tepkinin merak konusu olduğuna dikkat çekilen haberde, “müzakerelerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın işine geleceği ve seçimlerde kendisini güçlendireceği ancak Akıncı’ya seçimlerde yardımcı olmanın, Türkiye’nin isteyeceği son şey olduğu” ortak kanaati bulunduğu belirtildi.



Gazete, Genel Sekreter’in, BM Güvenlik Konseyi’nin kendisinden 15 Kasım’a kadar sunmasını istediği Kıbrıs’la ilgili iyi niyet misyonu raporunun, Kasım’daki 3’lü görüşme ve Aralık’ta yapılması beklenen 5’li konferans dikkate alınmadan, şu ana kadarki veriler temelinde hazırlanacağını yazdı

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Habere göre, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel temsilcisi Elisabeth Spehar’ın, içerisinde bulunduğumuz 15 günlük dönem içerisinde raporun ön taslağını tamamlaması bekleniyor. Spehar, ön taslağı New York’a gönderecek ve Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute eklemeler yapacak

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Gazete, raporun hazırlanması aşamasında, tarafların tutumlarına dair net bir görüntü elde etmek maksadıyla Lute ve Spehar tarafından bazı hareketlerde bulunulabileceğine de dikkat çekti.