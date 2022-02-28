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BM: 422 bin mülteci komşu ülkelere geçti, 102 sivil öldü

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Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü duyurdu.
BM: 422 bin mülteci komşu ülkelere geçti, 102 sivil öldü

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü duyurdu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Konseyin açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırının sayısız hayatı riske attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Perşembe sabahı ile dün gece arasında ofisimiz tarafından 7'si çocuk olmak üzere 102 ölü ve 304 yaralı olmak üzere 406 sivil zayiat kaydedilmiştir. Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Korkarım ki gerçek rakamlar çok daha yüksek."

Bachelet, savunmasız ve yaşlı insanlar da dahil olmak üzere milyonlarca sivilin saldırılardan korunmak için metro ve sığınıklarda toplanmaya zorlandığını vurguladı.

"Burada kazanan ve kaybeden yok"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, 422 bin sivilin ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındığını ve çok daha fazlasının ülke içinde yerinden edildiğini bildirdiğini aktaran Bachelet, dünyanın her yerinden barış ve insan hakları çağrıları yapıldığına dikkati çekti.

Bachelet, "Burada kazanan ve kaybeden yok. Çatışma yüzünden hepimiz zayıfladık" ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

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