  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

BM, ABD'nin kararına karşı Kudüs tasarısını kabul etti

» »
BM, ABD'nin kararına karşı Kudüs tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini içeren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” kabul edildi. Oylamaya katılan 172 ülkenin 128’i kabul oyu kullanırken 9 ret, 35 çekimser oy kullanıldı.

Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ret oyu verdi.

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan ülkeleri yer alıyor.

Oylamanın ardından dünyanın gözü ABD başkanı Donald Trump’a çevrildi. Dün akşam kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti.

Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı. BM Genel Kurulunda alınacak kararın bir bağlayıcılığı bulunmazken, karar ABD ve İsrail’i uluslararası alanda baskı altına almak için büyük bir önem taşıyor.
 

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ABD BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Trump’ın kararının Kudüs’ün statüsünü etkilemeyeceğini, sadece ABD’nin arabuluculuk statüsünü etkileyeceğini söyledi.

YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK 

BM Genel Kurul'nda 193 ülkenin üçte ikisi lehte oy kullanırsa tasarı kabul edilecek. Genel Kurul'dan çıkacak karar tavsiye niteliği taşıyor ancak yasal bağlayıcılığ bulunmuyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • New York'ta patlama: Yaralı şüpheli gözaltında11 Aralık 2017 Pazartesi 17:16
  • Google, Trump'ın izinde: Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 16:54
  • Dünyanın ilk bitcoin milyarderi oldular07 Aralık 2017 Perşembe 08:20
  • Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı07 Aralık 2017 Perşembe 01:14
  • Trump Kudüs kararını bugün açıklayacak06 Aralık 2017 Çarşamba 15:11
  • California’da yangın!06 Aralık 2017 Çarşamba 12:03
  • ABD: Kuzey Kore ile savaş ihtimali artıyor03 Aralık 2017 Pazar 18:15
  • CIA’den İranlı komutan Süleymani’ye Irak konusunda uyarı03 Aralık 2017 Pazar 18:07
  • ABD: Kuzey Kore'yi tamamıyla yok ederiz30 Kasım 2017 Perşembe 14:26
  • Trump'ın Twitter'ını kapatan kişi Almanyalı Türk çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti