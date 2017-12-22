BM, ABD'nin kararına karşı Kudüs tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini içeren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” kabul edildi. Oylamaya katılan 172 ülkenin 128’i kabul oyu kullanırken 9 ret, 35 çekimser oy kullanıldı.

Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ret oyu verdi.

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan ülkeleri yer alıyor.

Oylamanın ardından dünyanın gözü ABD başkanı Donald Trump’a çevrildi. Dün akşam kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti.



Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı. BM Genel Kurulunda alınacak kararın bir bağlayıcılığı bulunmazken, karar ABD ve İsrail’i uluslararası alanda baskı altına almak için büyük bir önem taşıyor.



BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ABD BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Trump’ın kararının Kudüs’ün statüsünü etkilemeyeceğini, sadece ABD’nin arabuluculuk statüsünü etkileyeceğini söyledi.

YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK



BM Genel Kurul'nda 193 ülkenin üçte ikisi lehte oy kullanırsa tasarı kabul edilecek. Genel Kurul'dan çıkacak karar tavsiye niteliği taşıyor ancak yasal bağlayıcılığ bulunmuyor.