BM açıklaması: Liderler çözüm için kararlılık belirttiler

İşte BM Açıklaması:

Bu akşam, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis, son aylarda yaşanan zorluklarla ilgili açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulundular.

Bütün Kıbrıslıların yararına olacak ve iki toplumun endişelerini dikkate alacak bir çözüm için, ortak kararlılıklarını teyit ettiler. Bunun ötesinde, önümüzdeki yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Önümüzdeki günlerde iki lider de yurtdışında olacağından, BMGS’nin Özel Danışmanı Espen Eide, müzakerelerin en erken zamanda başlayabilmesi için, zeminin hazırlanması yönünde kendileriyle temaslarını sürdürecektir.