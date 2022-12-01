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BM: Afganistan’da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

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BM: Afganistan’da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya
BM: Afganistan’da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’da 6 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Ramiz Alakbarov, yaptığı açıklamada, kışın Afganistan’ın bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Alakbarov, “Kışa hazırlık çalışmalarını desteklemek için 768 milyon dolara ihtiyacımız var ve yıl bitmeden 614 milyon dolara ihtiyacımız var. Yıl boyunca fon için mücadele ettik.” dedi.

Ülkede, 6 milyon kişinin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Alakbarov, bunun gıda güvensizliği konusunda yüksek bir seviye olduğunun altını çizdi.

BM’ye göre, Afganistan nüfusunun üçte ikisi (28 milyondan fazla kişi) 2023’te insani yardıma ihtiyaç duyacak.

Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından uluslararası mali yardımın kesintiye uğramasıyla ülke ekonomisi ağır darbe alırken, kadınlar ve kız çocukları, eğitim dahil olmak üzere, birçok haktan mahrum bırakıldı. Bu süreçte binlerce kadın, devlet kurumları ve özel sektördeki işlerini kaybetti.

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