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BM: Afganistan'da Kaybolan 6 Kadın Aktivistten Haber Alınamıyor

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BM: Afganistan'da Kaybolan 6 Kadın Aktivistten Haber Alınamıyor
BM: Afganistan'da Kaybolan 6 Kadın Aktivistten Haber Alınamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da yaklaşık 3 hafta önce kaybolan 6 kadın aktivistten hala haber alınamadığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Kabil'de kadın hakları protestoları nedeniyle gözaltına alınan ya da kaçırılan kadın aktivistler ve akrabalarının nerede oldukları ve sağlık durumları hakkında hala bir haber yok." dedi.

Dujarric, kaybolan kadın aktivistler hakkında Taliban'dan bilgi istediklerini belirterek, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

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