BM: “Akıncı ile Anastasiadis dürüst ve açık şekilde görüş alış verişinde bulundu”

Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; daha sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

BM Kıbrıs Barış Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ara bölgede Spehar’ın resmi ikametgahında yer alan baş başa görüşmede, “Akıncı ile Anastasiadis, dürüst ve açık bir şekilde görüş alış verişinde bulundu”.

19.08’de başlayan Liderlerin görüşmesi toplamda yaklaşık 3.5 saat sürdü.