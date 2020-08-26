  • BIST 1.094
  • Altın 454,159
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6622
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

BM aracılığıyla üç zanlının daha karşılıklı iadesini gerçekleştirildi

» »
İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi, BM aracılığıyla üç zanlının daha karşılıklı iadesini gerçekleştirdi.
BM aracılığıyla üç zanlının daha karşılıklı iadesini gerçekleştirildi

Çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lidere bağlı olarak yürüten İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi BM adam kaçırma, soygun, cinayet ve ateşli silah taşıma ve kullanma zanlısı iki kişi Güney Kıbrıs’a iade edildi, Güney’de hırsızlık suçundan mahkumiyetini tamamlayan ve sınır ihlali yapan bir zanlı da KKTC makamlarına iade edildi.

Bir süredir yürütülen hazırlık çalışmalarının tamamlanması üzerine, zanlılarının karşılıklı iade işlemi İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi yetkilileri tarafından BM gözetiminde gerçekleştirildi.

Karşılıklı iade edilen her üç zanlı da kaçtıkları taraftaki suçlarına ilişkin yargılanıp mahkumiyetlerini tamamlamıştı. Komite Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, böylelikle zanlıların işledikleri diğer suçlarla ilgili her iki tarafta da yargı huzuruna çıkarılmasının önünün açıldığını söyledi.

Bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta adam kaçırma, soygun ve cinayet suçlarından aranan Jagtar Sighn ile uyuşturucu tasarrufu ile ateşli silah kullanma suçlarından aranan adam öldürmeye teşebbüs dahil 5 farklı sabıka kaydı bulunan George Christodoulou Güney Kıbrıs adli makamlarına teslim edildi.

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçerek hırsızlık suçundan yargılanarak mahkumiyetini tamamlayan Ümit Ertuğrul ise KKTC makamlarına iade edildi. Karşılıklı iade sürecinde Cumhurbaşkanlığı KKTC’deki işlemlerin tamamlanması için ilgili kurumlar nezdinde eşgüdüm sağladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Başbakanlığı'ndan Basın Açıklaması26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:15
  • Denktaş Gazimağusa Büyük Sanayiyi Gezdi26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:09
  • KKTC’de Covıd-19 Antikor Oranı Yüzde 0.226 Ağustos 2020 Çarşamba 14:58
  • Tatar: “Üniversitelere gelecek öğrenci sayısında artış sağladık”26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
  • BM aracılığıyla üç zanlının daha karşılıklı iadesini gerçekleştirildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50
  • Girne Bahçeli Köyüne Yarin 3 Saat Elektrik Verilemeyecek26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:47
  • Girne Belediyesi Bellapais Manastırı ve Çevresinde Düzenleme Yaptı26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:44
  • CTP'li Kutlay Erk “Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir”26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:44
  • Arıklı “Sayın Akıncı verdiğin haritayı halka açıkla. Kimler yeniden göçmen durumuna düşecek bilelim”26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:31
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan İyi Haber26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti