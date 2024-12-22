BM araçları ve UNFICYP mensupları ara bölgede kaldı

Birleşmiş Milletlere ait araçların dün sabah da “Frenaros-Vrisullon” bölgesindeki ara bölge noktasında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletlere ait araçların dün sabah da “Frenaros-Vrisullon” bölgesindeki ara bölge noktasında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum çiftçiler ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri arasında geçen Cuma günü yaşanan olayların ardından BM araçlarının dün sabah da “Frenaros-Vrisullon” bölgesindeki ara bölge noktasında kalmaya devam ettiğini yazdı.

BM’ye ait altı aracın ve 15 Barış Gücü askerinin bölgede bulunduğunu ve çiftçilere tarlalarına giriş izni vermediğini belirten gazete polisin, UNFICYP mensuplarından aldığı ifade işlemlerini tamamladığını, şimdi ise ifade için çiftçilerin çağrılmasının beklendiğini belirtti.