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BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sınır karakoluna ateş açtı

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Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüne bağlı askerler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Uganda sınırında bulunan Kasindi kentindeki sınır karakoluna ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sınır karakoluna ateş açtı

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25 Temmuz'da patlak veren Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösteriler devam ederken, BM askerleri sınır karakoluna ateş açtı. BM barış gücüne bağlı askerler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uganda sınırında bulunan Kasindi kentindeki sınır karakoluna ateş açması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Uganda sınırında bulunan karakola BM askerlerin neden ateş açtığı henüz bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Özel Temsilcisi ve ülkedeki BM İstikrar Misyonu’nun (MONUSCO) Başkanı Bintou Keita yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu askerlerin MONUSCO'ya bağlı izinden dönen Müdahale Tugayı'na bağlı askerler olduğu aktarıldı. “Bu ciddi olay can kaybına ve ciddi yaralanmalara neden oldu” ifadelerini kullanan Keita, olay hakkında soruşturmanın başlatıldığını ve şüpheli askerlerin tutuklandığını açıkladı. Askerlerin uyruğu hakkında açıklama yapmayan Keita, askerlerin bağlı olduğu ülkelerle temasa geçildiği ifade edildi. Keita ayrıca, kurbanların ailelerine en derin taziyelerini sunarak, yaralılara acil şifa diledi.

PROTESTOLARDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

MONUSCO'nun ülkeyi terk etmesi talebiyle 25 Temmuz'da patlak veren gösterilerde, BM karargahı ve lojistik deposu yağmalanmış ve ateşe verilmişti. Gösterilerde, 3'ü BM personeli olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

MONUSCO, dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak biliniyor. Kasım 2021 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 12 binden fazla asker ve bin 600 polis konuşlandırıldı. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştirilirken, Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusunda 120’den fazla silahlı grup sivil katliamlar yaparak, milyonlarca insanı yerinden etti.

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