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“BM Barış Gücü, ara bölgedeki yanlış uygulamasından geri dönmeli”

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“BM Barış Gücü, ara bölgedeki yanlış uygulamasından geri dönmeli”
“BM Barış Gücü, ara bölgedeki yanlış uygulamasından geri dönmeli”

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf Kapısı bölgesindeki ara bölgenin, BM gözetiminde Rumların ihlali hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Halkın Sesi Gazetesi’nde bugün (14 Aralık 2022), “BM Barış Gücü, ara bölgeyi Rumlara ihlal ettiriyor” başlığıyla yayımlanan bir haberde, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgenin, BM Barış Gücü askerleri ve bazı sivil kişiler tarafından açılıp, bölgeye Rumların girişinin sağlandığı, buranın anahtarının bir sivilde de bulunmasının ise “BM Barış Gücü’nün hangi yetkiye dayanarak bu uygulamayı yaptığı” konu edilmiştir.

BM Barış Gücü yetkilileri daha önce Bakanlığımıza çağrılarak protesto edilmiş ve uygulamadan vazgeçilmesi yönünde ikaz edilmiştir.

BM Barış Gücü’nden, konu haber üzerine yapılan açıklamada, bölgenin sivillerin kullanımına açıldığı ifade edilmiştir. Ancak söz konusu bölgeye Kıbrıs Türklerinin erişimi olmamasından dolayı bölgenin Rumların kullanımına açıldığı aşikardır.

Ayrıca, BM açıklamasında, anılan bölgenin “sivil kullanım için belirlendiği” yönündeki ifadeleri büyük talihsizlik olarak niteliyoruz. Çünkü, bölgenin sivil kullanıma açılması bugüne kadar hiç gündeme gelmemiştir.

BM Barış Gücü’nden, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesini ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesini bekliyoruz.”

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