BM Barış Gücü: İki lider, kadınların çözüm sürecine katılımını sağlayacak ortak bir eylem planında anlaştı

Kıbrıs’taki liderler Ersin Tatar ve Nikos Anatasiadis’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2587 (2021) sayılı kararındaki talebine olumlu yanıt vererek, kadınların Kıbrıs'taki nihai çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamanın yollarını açacak bir eylem planı üzerinde anlaştıkları bildirildi.

BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylem planının, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından geliştirildiği ve “kadınların tam, eşit ve anlamlı temsilinin nasıl sağlanacağı”, “görüşlerini almak için kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplumla nasıl ilişki kurulacağı” ve “Kıbrıs'ta nihai çözüm sürecine toplumsal cinsiyet perspektifinin nasıl dahil edileceği” olmak üzere üç temel soruyu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 27 Ocak'taki 2618 (2022) sayılı kararında BMGK’nın, kadınların barış görüşmelerine katılımını sağlamaya yönelik ortak eylem planını memnuniyetle karşıladığı ve tarafları gelecekteki bir çözümde kadınların ihtiyaçlarına ve bakış açılarına cevap verilmesini sağlamaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin, Eylem Planını sunmayı sabırsızlıkla beklediği ve kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplumu, gelecekteki yol haritasını belirlemek adına çevrimiçi bir toplantıya davet edeceği de kaydedildi.