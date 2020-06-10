BM Barış Gücü: "Kıbrıs Türk tarafı geçiş noktalarıyla ilgili net olmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Aleem Sıddıque, Kıbrıs’taki sınır kapıları hakkında konuştu...

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, tampon bölge boyunca geçiş noktalarıyla ilgili durum konusunda Kıbrıs Türk tarafından netlik istiyor.

BM Barış Gücü’nden yapılan açıklamada, Barış Gücü’nün sağlık krizini ele almak için gereken tüm önlemleri desteklese de, adanın her iki tarafındaki insanların yol açtığı aksaklıklardan endişe duydukları ifade edildi.

Öte yandan ‘yakınlaşma’ vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarafların kesişme noktalarının açılması konusunda yakınlaşmaya devam etmeleri zorunludur. Misyon, ileriye doğru her iki tarafa da yardım etmeye hazır.”