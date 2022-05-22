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BM Barış Gücü sözcüsü: Maraş konusundaki tutumumuz değişmedi

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Birleşmiş Milletler Barış Gücü sözcüsü Aleem Siddique Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada, BM'nin Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan Maraş konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.
BM Barış Gücü sözcüsü: Maraş konusundaki tutumumuz değişmedi

Birleşmiş Milletler Barış Gücü sözcüsü Aleem Siddique Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada, BM'nin Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan Maraş konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.

Kapalı Maraş’ın çitle çevrili bölgesinde sahilin başka bir bölümünü açmaya yönelik son eylemlerinin ardından barış gücünün durumu çok yakından izlediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Bm Barış Gücünün diğer şeylerin yanı sıra Güvenlik Konseyi'ne bir rapor sunmak için durumu sahada izlediğini de belirtti.

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