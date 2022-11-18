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BM Barış Gücün'den KKTC'ye hayır!

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Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in (BM) KKTC’nin Kuvvetler Anlaşması (SOFA) yapma önerisini reddettiğini söyledi.
BM Barış Gücün'den KKTC'ye hayır!

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in (BM) KKTC’nin Kuvvetler Anlaşması (SOFA) yapma önerisini reddettiğini söyledi.

Cyprus Mail'in haberine göre, Yantao, Pekin'in elindeki bilgilere göre, yakın zamanda Semerkant'ta yapılan bir zirvede Türk Devletleri Teşkilatı’na "hiçbir ülke veya bölgenin" gözlemci veya üye olarak kabul edilmediğini de söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’ne, KKTC’de görev yapma yetkisini veren makamın KKTC makamları olacağını söylemişti.

Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunarak, yaklaşık 1 ay süre tanıdıklarını açıklamıştı.

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