BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 yerine 12 ayda bir yenilenmesi gündemde

Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ayda bir belirlenmek yerine 12 ayda bir yenilenmesi önerisinin gündemde olduğu, bu önerinin bugün onaylanması beklenen UNFICYP raporunda yer alacağı iddia edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin prosedürün değişmesinin gündemde olduğunu, İngilizler tarafından bir süredir gündeme getirilen öneride, UNFICYP’in görev süresinin yılda bir kez yenilenmesinin talep edildiğini yazdı.

Gazeteler, Güney Kıbrıs’taki resmi kaynaklara dayandırarak verdikleri haberlerinde, bugün gerçekleşmesi öngörülen UNFICYP görev yenilemesinin, 12 ay olacağını ve Rum tarafının buna onay verdiğini belirtti.

Rum hükümetinin, BM Genel Sekreteri’nin raporlarının her zamanki şekliyle her altı ayda bir çıkması ancak kararın 12 ayda bir onaylanmasını kabul ettiğini aktaran gazete, “Türk tarafınca ciddi bir ihlal gerçekleşmesi durumunda ise” Rum hükümetinin, tıpkı Maraş konusunda olduğu gibi, BM Güvenlik Konseyi’ne, özel karar çıkarılması için başvurabileceğini de vurguladı.