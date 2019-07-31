BM beklemede

Kıbrıs sorunuyla ilgili haberler ve gelişmeler bugün de Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “BM de Beklemede-Spehar’ın Bilgilendirici Temasları” başlıklı haberinde Birleşmiş Milletler’in (BM), bir sonraki adımlarını belirlemek için Kıbrıs’taki liderler arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşmeyi beklediğini yazdı.

Kıbrıs sorunundaki tüm tarafların önünde, devam eden ilgilerinin ve müzakereler oyununa yeniden etkin bir şekilde girmeye hazır olmalarının bulunduğunu yazan gazete, bu hamlelerin BM Genel Sekreteri tarafından yapılabilmesi için ise liderlerin 9 Ağustos’taki görüşmesinin sonucunun belirleyici olacağını kaydetti.

Liderler arasındaki görüşmede, olumlu bir gelişme yaşanması durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişinin beklenmesi gerekeceğini belirten gazete, Lute’un ise kendi açısından çabalarını sürdürmek adına Ada’ya gelme niyetini dile getirdiğini anımsattı.

Gazete, Lute’un Kıbrıs’a ziyaretinin kendi istediği şekilde gerçekleşmemesinin nedeninin Kıbrıs Türk liderinin bunu reddedişi olduğunu savundu.

Lute’un Kıbrıs’a gelme niyetinin olduğunu belirten gazete, koşulların da elvermesi durumunda bu ziyaretin Ağustos sonunda gerçekleştirilmesinin ihtimal dışı olmadığını kaydetti.

Gazete haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderlerle görüşmesinin de belirli önkoşullar altında olacağını, Guterres’in, liderler müzakerelere gitme iradesine önceden sahip olmazsa, onlarla görüşme niyeti taşımadığını da yazdı.

Habere göre BM’de, Kıbrıs sorunundaki çabaların ileriye gitmesi için belirleyici unsurun, Türkiye’nin bölgedeki enerji faaliyetleri teşkil ediyor.

Gazete aynı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmeden ortaya çıkan unsurun, “gayri resmi beşli bir konferansın yapılmasının uzak” şeklinde olduğunu da anımsattı.

SPEHAR’DAN TEMASLAR

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs’taki liderlerle, bilgilendirme temaslarında bulunmakta olduğunu belirtti.

Habere göre Spehar, UNFICYP raporunun benimsenmesine ilişkin görüşme sırasında New York’taki temasları hakkında liderlere bilgi verme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dün bir araya geldi.

Spehar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ise yarın görüşecek.

Spehar liderlerle ayrıca 9 Ağustos’ta kendi ikametgahında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin bazı prosedürel konuları da ele alacak.

Politis gazetesi Spehar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın saat 11.00’de, Anastasiadis’in Limasol’daki evinde bir araya geleceğini yazdı.