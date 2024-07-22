  • BIST 11156.2
  • Altın 2562.748
  • Dolar 33.0817
  • Euro 36.0528
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

BM, belge hazırlıyor

» »
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in Kıbrıs’taki taraflara sunmak için bir belge hazırlığında olduğu belirtildi
BM, belge hazırlıyor

Rum basını Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde taraflara sunmak üzere belge hazırlığında olduğu iddialarını sürdürüyor.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi: “BM Concept Paper Hazırlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’taki taraflara sunmak için bir belge hazırlığında olduğu iddiasını yineledi. Gazete, diplomatik kaynaklara göre söz konusu belgenin “concept paper” (konsept belge) niteliği taşıdığını ve Guterres çerçevesinde yer alan altı başlıktan üçüne ilişkin olduğunu iddia etti. Bu üç unsurun; “askerlerin çekilmesi, garantiler konusu ve siyasi eşitlik” konuları olduğunu, belgede bu konulara ilişkin düşüncelerin yer alacağını öne süren gazete, yaşanan gelişmelerin, BM’nin ilk olarak Eylül ayında üçlü görüşme, ardından da İngiltere’nin katılımıyla beşli konferans gerçekleştirme niyetinde olduğunu gösterdiği iddiasında da bulundu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC açıklaması: Yeni terim; 'Kıbrıs Türk Devleti'21 Temmuz 2024 Pazar 11:30
  • Elektrik çarptı, 19 yaşında vefat etti!20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:31
  • Feriha Yiğittürk: Türkiye yargısının son günlerdeki kararları, mücadeleden neden vazgeçmediğimizin kanıtıdır20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:28
  • Erdoğan Kıbrıs'ta: Federal çözüm mümkün değil20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:36
  • Türk savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergileniyor20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:58
  • Azerbaycan'dan KKTC'ye Barış ve Özgürlük Bayramı tebriği20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:13
  • Göktürk-1 uydusu, Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağını fotoğrafladı20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:53
  • Pazarlamacıdan büyük vurgun... 3 kişi daha tutuklandı20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:49
  • Erdoğan: KKTC tanınması ve iki devletli çözüm için kararlıyız20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:39
  • İskele-Ercan ana yolunda araca çarpıp kaçtı, tutuklandı20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti