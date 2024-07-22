BM, belge hazırlıyor

Rum basını Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde taraflara sunmak üzere belge hazırlığında olduğu iddialarını sürdürüyor.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi: “BM Concept Paper Hazırlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’taki taraflara sunmak için bir belge hazırlığında olduğu iddiasını yineledi. Gazete, diplomatik kaynaklara göre söz konusu belgenin “concept paper” (konsept belge) niteliği taşıdığını ve Guterres çerçevesinde yer alan altı başlıktan üçüne ilişkin olduğunu iddia etti. Bu üç unsurun; “askerlerin çekilmesi, garantiler konusu ve siyasi eşitlik” konuları olduğunu, belgede bu konulara ilişkin düşüncelerin yer alacağını öne süren gazete, yaşanan gelişmelerin, BM’nin ilk olarak Eylül ayında üçlü görüşme, ardından da İngiltere’nin katılımıyla beşli konferans gerçekleştirme niyetinde olduğunu gösterdiği iddiasında da bulundu.

