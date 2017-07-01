BM: Çözüme götürebilecek bir paket anlayışı ortaya çıktı

BM: "Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme götürebilecek unsurların yer alacağı bir paket anlayışı ortaya çıktı"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin gerçekleştirdiği olumlu, “sonuç odaklı” toplantılarda, Kıbrıs’ta tarafları kapsamlı çözüme götürebilecek gerekli unsurların yer alacağı bir paket anlayışının ortaya çıktığı bildirildi.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün liderler ve garantörlerin yanısıra konferansa gözlemci olarak katılına Avrupa Birliği ile bir dizi oldukça yapıcı görüşme yaptığı belirtildi.

Konferansın bu sabah siyasi seviyede devam ettiğine işaret edilen açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs insanına kapsamlı çözüm sunma çabalarına tam anlamıyla bağlı olduğu yinelendi.

Guterres’in dün gece delegasyon başkanlarıyla yaptığı “olumlu, sonuç odaklı” toplantılarda Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme götürebilecek gerekli unsurların yer alacağı bir paket anlayışının ortaya çıktığı kaydedildi.