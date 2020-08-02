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BM daimi temsilcisi Mavroyannis: Maraş’a kapsamlı bir saldırı var

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Kıbrıslı Rum Müzakereci ve BM’deki daimi temsilci Andreas Mavroyannis Kathimerini gazetesine geçen hafta verdiği söyleşide, Maraş’ın yerleşime açılması ile ilgili sözleri hakkında Fileleftheros’a açıklama yaptı.
BM daimi temsilcisi Mavroyannis: Maraş’a kapsamlı bir saldırı var

Kıbrıslı Rum Müzakereci ve BM’deki daimi temsilci Andreas Mavroyannis Kathimerini gazetesine geçen hafta verdiği söyleşide, Maraş’ın yerleşime açılması ile ilgili sözleri hakkında Fileleftheros’a açıklama yaptı. Gazete Mavroyannis’in Maraş’taki Türk faaliyetlerinden “büyük kaygı” belirttiğini açıklamasını “Maraş’a Yatırımcı ‘Saldırısı’… Müzakereci Andreas Mavroyannis Ne Diyor” başlığıyla aktardı.

Kıbrıslı Rum Müzakereci ve BM’deki daimi temsilci Andreas Mavroyannis Kathimerini gazetesine geçen hafta verdiği söyleşide, Maraş’ın yerleşime açılması ile ilgili sözleri hakkında Fileleftheros’a açıklama yaptı. 
Gazete Mavroyannis’in Maraş’taki Türk faaliyetlerinden “büyük kaygı” belirttiğini açıklamasını “Maraş’a Yatırımcı ‘Saldırısı’… Müzakereci Andreas Mavroyannis Ne Diyor” başlığıyla aktardı. 

Gazeteye göre, Mavroyannis “Noktaları yorumlayınca, Türkiye’nin, Erdoğan’ın dostları ve Kıbrıslı Türk yatırımcılar ile Maraş’a kapsamlı bir saldırıda bulunmakta olduğu sonucunu çıkardığını” anlattı. 
Bölgede malı bulunan bazı Kıbrıslırumlara da ulaşıldığını söyleyen Mavroyannis “Liman’ın kuzeyine,  Gülseren’i de içine alacak şekilde Liman-Salamis-Apostolos Varnavas üçgeninde modern bir kent kurulmaya çalışıldığını, BM Barış Gücü kışlasının uzaklaştırılmasındaki ısrarın nedeninin de bu olduğunu” söyledi.

Mavroyannis’e göre, “Projeler, Kapalı Maraş’ın sahil kesimindeki binaların yıkılmasını da içeriyor,  bunun için de binaların durumu nedeniyle güvenlik gerekçe gösterilecek. Dolayısıyla, Kıbrıs’ın kuzeyindeki çalışmalar devam ediyor, inşaat sürüyor”.

Mevcut limanın,  “cruise” gemilerini kabul edebilecek şekilde yeniden inşa edileceğinden kuşkulandığını da söyleyen Mavroyannis “Kuzey uçta, Boğaz bölgesinde yeni bir ticari liman yapılacak. Ortaçağ kenti turistik atraksiyon olacak kapalı bölgenin sahil şeridine de devam etmekte olan yeni şehir planlaması ile yeni binalar ve gökdelenler inşa edilecek. Sahil şeridinin güneyi büyük bir marina olacak” dedi.

Mavroyannis Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve hükümetinin tehlikenin tamamen farkında olduğuna ve elinden geleni yaptığına inanç belirtti. 

 
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