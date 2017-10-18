BM diyaloğu canlı tutmak istiyor: "BM Genel Sekreter Yardımcısı adaya geliyor"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Ada’ya gönderilmesinin düşünüldüğü öne sürüldü.

Süreci canlı tutmak niyetiyle Feltman’ı Ada’ya gönderme ihtimali üzerinde duran Birleşmiş Milletler’in Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix başkanlığındaki bir heyeti de bugün Kıbrıs’a geliyor.

Haberi “Diyalog Perspektifini Canlı Tutmak Niyetiyle Feltman’ın Gelişi Kotarılıyor” başlığıyla aktaran Fileleftheros gazetesi, Feltman’ın ziyaretinin henüz resmileşmediğini; BM çevrelerinin, Genel Sekreter Yardımcısı’nın Ada’da temaslarda bulunmasının denenmesi gerekip gerekmediğini hesaplamaya çalıştığını yazdı.

BM’nin niyetinin, Feltman’ın ziyaretiyle “Kıbrıs sürecinin canlı olduğu ve ilk fırsatta gündeme geleceği” mesajı vermek olduğu kaydedilen haberde, gerek BM, gerek Kıbrıs sorununun ana aktörleri düzeyinde “Kıbrıs sorununda perspektifin açık kaldığı mesajı verilmesi için bazı hareketler olması gerektiği” değerlendirmesi yapılıyor.

Habere göre, BM Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix başkanlığındaki bir heyet de BM Barış Gücü ile ilgili olguları değerlendirmek üzere bugün Kıbrıs’a gelecek.

Ada’da bir hafta kalması beklenen Lacroix’ın KKTC ve Rum tarafında temaslarda bulunacağı ve ardından rapor hazırlayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e vereceği kaydedildi.

Gazete, İngiliz Yüksek Komiseri Mathew Kidd’in geçen hafta KKTC’de gerçekleştirilen bir toplantıda söylediklerinin, “Londra gibi Kıbrıs sorununun ana aktörlerinin yaklaşımını ortaya koyduğunu” öne sürdü.

Kidd’in, Türk tarafının müzakerelerin ölü olduğu tezini reddettiğini, Cebelitarık modelinin KKTC’de işleyemeyeceğini, KKTC kadar küçük AB dışındaki bir devletin kırılgan olacağı ve işleyemeyeceği görüşüne yer verdi.