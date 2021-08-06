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BM: Dünya Nüfusunun Yüzde 70'ini Aşılamak İçin 11 Milyar Doza İhtiyaç Var

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BM: Dünya Nüfusunun Yüzde 70'ini Aşılamak İçin 11 Milyar Doza İhtiyaç Var
BM: Dünya Nüfusunun Yüzde 70'ini Aşılamak İçin 11 Milyar Doza İhtiyaç Var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya nüfusunun yüzde 70'ini yeni tip corona virüse (Covid-19) kaşı aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Guterres, Uluslararası COVID-19 Aşı İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, mevcut aşılara direnebilecek ve ulusal aşılama çabalarını baltalayacak başka varyantların ortaya çıkmasını önlemek için aşıların her yere ve herkese mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerektiğini bildirdi.

"Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var." diyen Guterres, bunun salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

Guterres, aşının eşit dağıtımı için üretimin iki katına çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun koordinasyon ve uygulaması için de G20 seviyesinde acil görev gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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