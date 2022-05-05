BM: Dünya topraklarının yüzde 40'ı bozuldu

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son rapora göre Dünya topraklarının yüzde 40'ı artık bozuk. Çoğunlukla gıda üretiminden kaynaklanan artan hasar, gezegenin artan nüfusunu besleme yeteneğini riske atıyor

Dünyanın artan nüfusunun besleme yeteneği, çoğu gıda üretiminden kaynaklanan hasarlar nedeniyle ağır risk altında.

Doğal kaynaklardan, toprak verimliliğinden, sudan, biyolojik çeşitlilikten, ağaçlardan veya doğal bitki örtüsünden yoksun olan bozulmuş arazi, gezegenimizin her yerinde bulunuyor.

Birçok kişi bozulmuş araziyi kurak çöl olarak düşünür, ancak aynı zamanda yoğun bir şekilde tarım yapılan veya doğal bitki örtüsünden arındırılmış görünüşte “yeşil” alanlar da bu gruba giriyor.

Bozulmuş topraklarda gıda yetiştirmek, topraklar ve su kaynakları tükendiği için giderek daha zor hale geliyor.

Bozulma ayrıca bitki ve hayvan türlerinin kaybına da katkıda bulunuyor ve Dünya'nın karbonu emme ve depolama yeteneğini azaltarak iklim krizini şiddetlendirebiliyor.

İnsanların verdiği zararın çoğu gıda üretiminden geliyor, ancak giysi gibi diğer malların tüketimi de büyük katkı sağlıyor.

Acil önlem alınmazsa, bozulma daha da yayılacak. Global Land Outlook 2 raporuna göre, 2050 yılına kadar, mevcut zarar oranlarının devam etmesi halinde, bozulan alanlara Güney Amerika büyüklüğünde bir alan eklenecek .