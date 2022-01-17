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BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonomik toparlanmadaki dengesizliğe dikkati çekerek her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını söyledi.
BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi"ne video mesaj ile katılan Guterres, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını vurguladı.

Dünyanın çok büyük risklerle dolu bir yolda ilerlediğini belirten Guterres, yeni bir rota belirlenebilmesi için özellikle de iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerde Kovid-19'a karşı aşılama oranının Afrika ülkelerinden utanç verici bir şekilde 7 kat yüksek olduğunu ifade eden Guterres, ilaç şirketlerine aşı lisanslarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma çağrısı yaptı.

Küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan ve dengesiz olduğunu söyleyen Guterres, toparlanma sürecinde her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını kaydetti.

Düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin ise son derece yavaşladığını belirten Guterres, bu ülkelere yönelik borç yapılandırılması çağrısını yineledi.

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