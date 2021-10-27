  • BIST 1.510,320
  • Altın 547,67
  • Dolar 9,5005
  • Euro 11,0473
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

BM Emisyon 2021 Raporu: Vaatler tutulsa bile küresel sıcaklıklar 2,7 derece artacak

» »
Birleşmiş Milletler Emisyon Farkı 2021 Raporu yeni ulusal vaatler ve alınan tedbirlere rağmen küresel sıcaklığın bu yüzyılın sonunda 2,7 derece santigrat artacağını ortaya koydu.
BM Emisyon 2021 Raporu: Vaatler tutulsa bile küresel sıcaklıklar 2,7 derece artacak

Birleşmiş Milletler Emisyon Farkı 2021 Raporu yeni ulusal vaatler ve alınan tedbirlere rağmen küresel sıcaklığın bu yüzyılın sonunda 2,7 derece santigrat artacağını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres, raporun bulgularını İngiltere'de önümüzdeki hafta başlayacak olan COP 26 iklim zirvesine hazırlanan dünya liderleri için "gürleyen bir ikaz" olarak tanımladı.

Raporda bu rakamın Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenden çok yüksek olduğu ve iklim üzerinde çok yıkıcı değişimlere neden olacağı uyarısında bulundu.

Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın sanayileşme dönemi öncesindeki sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde tutulması hedeflenmişti. Bu hedefin tutturulabilmesi için önümüzdeki sekiz yılda salınacak yıllık sera gazı miktarının yarı yarıya azaltılması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Danimarka Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu hazırlanan rapor, verilen taahhütlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi durumunda sıcaklık artışının 2,2 derece ile sınırlı tutulabileceğini belirtiyor.

Bu rakam bile Paris İklim Anlaşması ile belirlenen üst sınır olan 2,0 derecenin üzerinde. Buna rağmen birçok ulusal iklim planı eyleme geçme tarihini 2030 sonrasına erteledi.

Metan gazı emisyonunu azaltma ve karbon piyasaları

Öte yandan raporda fosil yakıtlar, atıklar ve tarım sektörünün neden olduğu metan gazı emisyonunda azaltmaya gidilmesinin emisyon farkını kapamaya ve kısa vadede küresel ısınmayı azaltmada etkili olabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca karbon piyasalarının da emisyonun azaltılmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekildi, ancak bu durumun yalnızca açıkça tanımlanmış ve gerçek azaltım hedefleyen kuralların varlığı durumunda mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Rapor bu konudaki ilerlemenin takibinin ve şeffaflığın da önemine vurgu yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te27 Ekim 2021 Çarşamba 12:30
  • Bağımsızlık Yolu Partisi: Fenerler ile Meclis'e yürüdüler!27 Ekim 2021 Çarşamba 12:22
  • Tehditle borç senedi imzalattı27 Ekim 2021 Çarşamba 12:18
  • Girne'de tehlikeli sürüş gerekçeşiyle çıkan kavga darpla sonuçlandı27 Ekim 2021 Çarşamba 12:13
  • Alayköy Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık27 Ekim 2021 Çarşamba 12:11
  • Mağusa'da operasyon27 Ekim 2021 Çarşamba 12:08
  • Ömer Öztürk'ün ölüm nedeni kalp yetmezliği27 Ekim 2021 Çarşamba 12:05
  • Bafra'da ölümlü trafik kazası!27 Ekim 2021 Çarşamba 11:42
  • Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacak27 Ekim 2021 Çarşamba 11:23
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü27 Ekim 2021 Çarşamba 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti