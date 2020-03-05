BM eski Genel Sekreteri Cuellar hayatını kaybetti

BM eski Genel Sekreteri Perulu diplomat Javier Perez de Cuellar, 100 yaşında hayatını kaybetti. 1981-1992 yılları arasında görev yapan Cuellar, görevi süresince Kıbrıs sorununu görüşmek üzere 2 temsilci görevlendirdi...

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5’inci genel sekreteri Javier Perez de Cuellar yaşamını yitirdi.

LATİN AMERİKA’DAN BM GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLEN İLK DİPLOMAT

Latin Amerika’dan BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk diplomat olan de Cuellar, 1982-1991 yılları arasında iki dönem görev yaptı.

De Cuellar, 1988’de 10 yıl süren Irak-İran savaşını sonlandıran müzakerelerde ve Sovyetler Birliği güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinde önemli rol oynamıştı.

1981-1992 YILLARI ARASINDA GÖREV ALDI

Kıbrıs Türk tarafını 4, Kıbrıs Rum tarafını ise 6 liderin temsil ettiği 50 yıllık müzakereler sırasında görev yapan 7 BM Genel Sekreteri'nden bir tanesi de 1981-1992 yılları arasında görev yapan Perulu Perez de Cuellar idi...

BM'nin kuruluşundan bu yana görev yapan 9 Genel Sekreter'den 7'si; 1961-1971 yılları arasında görev yapan Myanmarlı U Thant, 1972-1981 yılları arasında görev yapan Avusturyalı Kurt Waldheim, 1981-1992 yılları arasında görev yapan Perulu Perez de Cuellar, 1992-1996 yılları arasında görev yapan Mısırlı Butros Gali, 1997-2006 yılları arasında görev yapan Ganalı Kofi Annan ve 2007-2016 yılları arasında görev yapan Güney Koreli Ban Ki-moon, ve son olarak da 1 Ocak 2017'de göreve gelen Portekizli Antonio Guterres, mesai saatlerinin bir bölümünü Kıbrıs sorununa, müzakerelerine ve liderlerine ayırdı.

GÖREV SÜRESİ BOYUNCA KIBRIS İÇİN BELİRLENEN TEMSİLCİLER

Yoğun görüşmelerin yapıldığı ve yeni planların müzakere edildiği 1980-1984 döneminde BM'yi Arjantinli Hugo Gobbi temsil etti.

Müzakerelerin başarısız olmasından büyük hayal kırıklığı yaşayan Gobbi, yakın çevresine "Kıbrıs'ın dramı, dram olmamasıdır" şeklinde yorumlarda bulundu.

Gobbi'nin ardından 2000'e kadar görev yapan Şilili James Holger'in ardından Arjantinli Oscar Camilion, Kanadalı Joe Clark and ABD'li Gustave Feissel özel temsilci oldu. 1998'e kadar görev yapan Feissel, verdiği çeşitli ropörtajlarda, tarafların aşılması zor pozisyon almasından dolayı, zayıf olan başarı umudunun yok olduğu değerlendirmesi yaptı.