BM etkinliğine liderler katılmıyor

"10 Aralık Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Günü" nedeniyle bu akşam ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlenecek etkinliğe iki lider de katılmayacaklarını bildirdi.

"10 Aralık Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Günü" nedeniyle bu akşam ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlenecek etkinliğe iki lider de katılmayacaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in ev sahipliği yapacağı etkinliğe, hem Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, hem de Kıbrıslı Rum lider önceden katılacaklarını duyurmalarına rağmen bugün programlarında değişiklik yaptı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, "program değişikliği" nedeniyle katılamayacağını duyururken, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de “yoğun iş programı”nı öne sürdü.