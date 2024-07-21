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BM Eylül’de New York’ta 5li Kıbrıs Zirvesi istiyor

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Politis Gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin temsilcisinin Eylül ayında New York'ta üçlü ve beşli bir toplantı gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti.
BM Eylül’de New York’ta 5li Kıbrıs Zirvesi istiyor

Politis Gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin temsilcisinin Eylül ayında New York'ta üçlü ve beşli bir toplantı gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti.

Haberde, Türk Tarafının son yıllardaki tutumunun, sorunu kalıcılaştırma tehlikesi taşıdı iğı yazıldı, BM’nin endişeli olduğu savunuldu

“Eylül dönüm noktası: Birleşmiş Milletler tarafından tutum belgesi hazırlanıyor” başlıklı haberde, “ Her ne kadar ilgili tüm taraflar, verilere ilişkin olumlu bir değerlendirme yapma konusunda hâlâ çekingen olsalar da, yaptıkları açıklamalarla açık kapı bıraktılar” yorumunu yaptı

Haberde, “ Şu anda ortaya çıkan, bir miktar hareketlilik için küçük dozda bir iyimserlik bile, görünüşe göre Eylül ayında, BM Genel Kurulu sırasında planlanıyor. Gelinen noktada bitmek bilmeyen çıkmaza rağmen, önümüzdeki haftalarda her şeyin başlangıçta üçlü toplantı düzeyinde, daha sonra da muhtemelen 5li toplantı düzeyinde tartışılacağına dair bir takım göstergelerle yorumlar yapılabilir...” denildi

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