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BM: Filistinli gazeteci Akleh’i İsrail güçleri öldürdü

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Filistinli gazeteci Shireen Abud Akleh'i İsrail güçlerinin öldürdüğünü doğruladı.
BM: Filistinli gazeteci Akleh’i İsrail güçleri öldürdü

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin ölümü hakkında BM İnsan Hakları Konseyi’nden açıklama geldi.

Konsey, 51 yaşındaki Akleh’nin İsrail güçleri tarafından açılan ateşi sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani soruşturmaların ardından yaptığı açıklamasında, “Ebu Akleh’i öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi’yi yaralayanın İsrail güvenlik güçleri olduğu tespit edildi. İsrail makamlarının olayla ilgili cezai soruşturma yapmamış olması rahatsız edici. İsrail güçleri Ali Sammoudi’yi omzundan yaraladı, Ebu Akleh’i kafasından vurdu ve öldürdü” dedi.

İsrail, olayın ardından bir askerin silahını tespit ettiğini, ancak mermiyi analiz etmeden suçundan emin olamayacaklarını söylemişti.

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