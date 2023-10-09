BM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Pazar gecesi yaptığı açıklamada, yerel saatle 21:00 itibarıyla 123.000'den fazla Filistinlinin Gazze'de yerinden edildiğini ve 74.000'e yakınının okullara sığındığını söyledi.
İsrail, Hamas'ın sürpriz saldırısına Gazze'ye bir dizi hava saldırısıyla karşılık verdi. Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.
Filistinli sağlık yetkilileri, 400'den fazla kişinin öldüğünü, 2.000'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
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