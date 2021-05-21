  • BIST 1.450
  • Altın 505,168
  • Dolar 8,3671
  • Euro 10,2311
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

BM, Gazze'de Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı, Ateşkesin Uygulanması Çağrısı Yaptı

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.
BM, Gazze'de Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı, Ateşkesin Uygulanması Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.

Guterres, İsrail ve Hamas'ın ateşkese varmasının ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

"11gün boyunca ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Gazze ve İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duydum" diyen Guterres, "Taraflara ateşkesi uygulamaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Katar'ın çabalarına da değinen Guterres, uluslararası toplumdan da Filistin halkının ve kurumlarının yeniden inşası ve toparlanması için BM ile çalışmasını istedi.

İsrailli ve Filistinli liderlerin, ciddi bir diyaloğun başlatılması için sükuneti yeniden tesis etmenin de ötesinde bir sorumluluk taşıdığını belirten Guterres, İsrail ve Filistin'e; BM, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü dahil uluslararası ve bölgesel aktörlerle iki devletli çözüm için anlamlı müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı.

AA muhabirinin, ateşkesin ardından hangi adımlar atılması gerektiği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Guterres, "Ateşkesi sağlamlaştırmak çok önemli, Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli." dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Travma Tedavisi Gören 11 Filistinli Çocuk İsrail Hava Saldırılarında Öldü19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:17
  • Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin Yeniden İmarı İçin 500 Milyon Dolarlık Yardım Yapacaklarını Açıkladı19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:12
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:33
  • AB'nin Ortadoğu deklarasyonuna Macaristan'dan veto18 Mayıs 2021 Salı 23:08
  • İsrail-Filistin: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto eden Filistinliler genel greve gitti18 Mayıs 2021 Salı 16:49
  • BM:” İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu En Az 52 Bin Kişi Yerinden Edildi”18 Mayıs 2021 Salı 14:40
  • İsrail Gazze'de Direniş Güçlerine Ait Noktaları Vurdu18 Mayıs 2021 Salı 09:18
  • ABD Başkanı Biden: Roket Saldırıları Karşısında İsrail'in Kendini Savunma Hakkını Destekliyoruz18 Mayıs 2021 Salı 09:12
  • El Pais: İsrail, Gazze meselesinde basını susturmaya ve kafasını karıştırmaya çalışıyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:20
  • Hamas: İsrail’e ait Urim Üssü’nü vurduk17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti