BM 'Gazze'de insani ateşkes' çağrısı yapan kararnameyi kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan kararname ezici çoğunlukla kabul edildi.

Ürdün'ün girişimi ile oylanan ve bağlayıcı olmayan kararnameyi 120 üye kabul ederken, 14 üye reddetti. 45 üye ise çekimser kaldı.

Kararname, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin ivedilikle serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

ABD, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, İsrail, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga 'sivillerin korunması ve yasal ve insani sorumlulukların yerine getirilmesi'ni içeren kararnameye ret oyu verdi.

Oylamanın yapıldığı esnada ise İsrail Gazze'de operasyonlarını yoğunlaştırdı. İnternet ve telefon hatlarının da kesildiği bölgede İsrail ordusu kara operasyonunu genişlettiğini duyurdu.