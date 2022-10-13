BM Genel Kurulu, "sembolik olarak" Rusya'nın ilhak kararını kınadı

Genel Kurul’da yer alan 193 üyenin 143’ü ilhak kararının kınanması yönünde oy kullandı.

Rusya, Kuzey Kore, Nikaragua, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı.

Sembolik olsa da şimdiye kadar Rusya’nın politikalarına dair en yüksek oy ile alınan bir karar olması dolayısıyla önem taşıyor.

Karar, devletlerin ve uluslararası kuruluşların, Rusya’nın bu dört bölgeyr dair ilhak kararını tanımaması çağrısında bulunuyor; aynı zamanda Rusya’nın bu adımlarını ivedilikle ve koşulsuz bir şekilde geri almasını istiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, karardan ötürü memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki dört bölgenin ilhak kararına dair belgeleri bu bölgelerin temsilcilerinin de katıldığı bir törende imzalamıştı.