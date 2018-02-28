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BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix bu akşam Kıbrıs’a geliyor

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix bu akşam Kıbrıs’a geliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix bu akşam Kıbrıs’a geliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından cuma günü saat 11.30’de kabul edilecek olan Lacroix, aynı gün saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

BM’den yapılan açıklamaya göre, Lacroix, Kıbrıs ziyareti süresince iki toplum liderinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Temsilcisi, BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir ile de görüşecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve diplomatlarla da temaslarda bulunacak Lacroix, Kadın Günü nedeniyle yarın akşamı ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte konuşma yapacak.

BM Güvenlik Konseyi’nin geçen ay görev süresini 6 ay daha uzattığı Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) rolüyle ilgili görüşmelerde bulunması beklenen Lacroix’in, UNFICYP’in faaliyetleriyle ilgili konuları ele alması öngörülüyor.

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