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BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix UNFICYP’in kaderini belirlemeye geliyor

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix UNFICYP’in kaderini belirlemeye geliyor
BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix başkanlığındaki bir heyetin, UNFICYP’in gelecekte ne olacağına ilişkin olguları yerinde incelemek amacıyla 18 Ekim’de Ada’ya geleceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “UNFICYP İçin Geliyorlar” başlıklı manşetten verdiği haberinde, BM’nin, yabancı misyonlara ilişkin benimsediği politikayı teşkil eden bu değerlendirmenin, müzakereler sürecinin çöktüğü Crans-Montana’daki gelişmelerin gölgesinde yapılacağını yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’in, UNFICYP’in, Aralık ayında, görev süresinin uzatılması ışığında, Genel Sekreter Guterres’e yönelik bir rapor hazırlayacağını yazan gazete, BM heyetinin gelişinin iki nedeni olduğunu belirtti.

Bunlardan birinin, konunun ekonomik boyutuyla ve bu misyonların yeniden incelenmesi çerçevesindeki politikayla ilişkili olduğunu, diğerinin ise, çeşitli unsurlar ve özellikle Anglo-Amerikanların, UNFICYP’in, niteliğinin ve sayısının değiştirilmesiyle, görev yetkilerinin değiştirilmesi şeklindeki çabalarıyla alakalı olduğunu belirten gazete, aynı haberinin içerisinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix’in, konuyla ilgili ilk görüşmeyi on beş gün önce, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile yaptığını, daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldiğini anımsattı. Gazete haberinde ayrıca  Güney Kıbrıs’ı “gafil avlayarak” BM yetkilisinin  ilk kez KKTC temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdiğine de dikkati çekti.

Habere göre bu konu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede de ele alındı.

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, Ada’da bulunduğu süre zarfında, tüm ilgili taraflarla temaslarda bulunacak.

Gazete, Kıbrıs’ın özelinde, bu konunun, ekonomik olamayacağını, BM’nin tüm barış misyonlarına ilişkin yıllık bütçesinin 6.8 milyar dolar olduğunu, nerdeyse yarısı Güney Kıbrıs (19 milyon dolar) ve Yunanistan (6 milyon dolar) katkısı olan UNFICYP’e ait bütçenin ise 57 milyon dolar olduğuna da dikkati çekti.

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