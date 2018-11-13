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BM Genel Sekreter Yardımcısı Nyamayaro, Ali Koç'u Mandela ve Martin Luther King'e benzetti

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Elizabeth Nyamayaro, HeForShe kampanyasına destek veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için,"Unutmayın, sadece bir Mandela var, sadece bir Martin Luther King ve sadece bir Ali Koç" dedi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Nyamayaro, Ali Koç'u Mandela ve Martin Luther King'e benzetti

Ali Koç ve Elizabeth Nyamayaro, Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu.

HeForShe kampanyasıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tarihimizde ilk defa formanın koluna bir sosyal sorumluluk projesi sponsorluğu aldık. Yine ilk defa dünya çapında bir hareketi destekleyecek FB Spor Kulübü. Bunu da dünya çapında bir kurum ile yapacak. Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmak çok zor, onu da söyleyeyim" dedi.

Devamında "Her şeyimiz denetlendi, yönetimimiz, sporcularımız. Cinsiyet eşitliğine aykırı bir yaklaşımımız var mı diye incelediler. Bütün sosyal medya mesajlarına baktılar tek tek, 3 ay sürdü bu denetim" ifadesini kullanan Ali Koç, "Yönetim Kurulu uzun uzun tartıştı bunu, şimdi de taraftarımız konuşuyor. Çok kızgın görüşler de dile geldi. Ama tekrar söylüyorum cesur kararlar liderlik gerektirir, risk almayı gerektirir. O riski almayı uygun gördük. Çünkü bu tarihi bir olay" diye konuştu.

 

'BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR AN'

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da "Benim için inanılmaz bir an bu, tüm Koç Topluluğu'na işbirlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"HeforShe hareketi bir eksikliğin tespitinden doğdu. Birleşmiş Milletler çatısı altında BM Kadın Programı için çalışırken kadınların meseleden her boyutuyla zaten haberdar olduklarını görüyorduk, eksik olan erkeklerdi" görüşünü dile getiren Nyamayaro, şunları kaydetti:

— İzninizle magenta renginin hikayesini anlatayım, çünkü çok anlamlı. Biz bu rengi araraken renk psikologlarına gittik, onlara dedik ki "bizim birlik ve bireysel eşitliği aynı anda temsil edecek bir tona ihtiyacımız var." Magenta renk skalasında olmayan tek renk! Mavi ve pembenin bir araya gelmesinden oluşuyor ama bu renk sadece sizin zihninizde, doğada bu renk yok. Dolayısıyla bizim için magenta inancın gerçeğe dönüşünü anlatıyor, eğer cinsiyet eşitliğine inanırsak o da gerçek olacak. Magenta'yı yarattığımız gibi, inanırsak eşitliği de kuracağız. Sadece bu nedenle bile bu FB forması "ikonik" olacak. HeforShe için yola çıktığımızda pek çok kişi "Erkekler bu işe girmez" dedi. Ama biz inandık ve onlar yanıldılar. Unutmayın, sadece bir Mandela var, sadece bir Martin Luther King ve sadece bir Ali Koç!

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