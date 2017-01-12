BM Genel Sekreteri: "Çok yaklaştık"

Guterres, BM'nin Cenevre'deki merkezinde açıklamalarda bulundu. Kürsüye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis'le beraber çıkan Guterres, liderlere gösterdikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.

Guterres, liderleri Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için gösterdikleri çabadan dolayı kutlayarak, tarihte ilk kez garantörlerin de masada olduğunun altını çizdi.

Sabah yaptıkları görüşmeyle ilgili de bilgi veren Guterres, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, öğle yemeğinde de beyin jimnastiğine devam ettiklerini kaydetti.

Guterres, öğle yemeğinde, garantörler ve tarafların güvenlikle ilgili düşüncelerini dinlediklerini de belirterek görüşmelerin öğleden sonra devam edeceğini kaydetti.

Mucize aramıyoruz

Mucize aranmadığını ifade eden Guterres, Kıbrıs Cumhuriyeti için güvenilir ve sağlam bir barış arandığını kaydetti.

Guterres şunları kaydetti:

"Açıkça söylemek isterim ki, BM için, görevimiz tarafları desteklemektedir. Ajandamız yoktur. Bize göre, bu bir film sahnesi olsaydı Oscar'ı liderler alırdı. Güvenlik konseyini de garanti konusunda toplamaya da hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Dünyada bir çok savaş var. Bu çözüm dünyaya bir umut katabilir."

İki toplumlu, iki bölgeli, federal bir yapı oluşmasına çok yaklaştık

Guterres , masaya bir çok teklifin geldiğine de işaret ederek, bir anlaşma yapılmaya çalışıldığını belirtti ve "iki toplumlu, iki bölgeli, federal bir yapı oluşturulmasına çok yaklaştık" dedi.

Guterres şunları kaydetti:

"Kuzey ve Güney halklarının güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir arayış içindeyiz. Bu anlaşma referandumla halk tarafından belirlenecek bir şeydir. Ya temiz, sorunsuz ve kabul edilebilir bir çözüm yaparız ya da bunu başaramayız. Çok çalışıp, az bir zaman gerekli ve sağlam bir sonuca ulaşacağız.

Gerekli ilerleme sağlanırsa daha yüksek katılım olacak

Görüşmeler gerektiği kadar devam edecek. Daha yüksek katılımlar gerekli ilerlemeye sağlarsak gerçekleşecek. Bizim hedefimiz bir tarih çıkarmak değil, hedefimiz gerekli sonucu almaktır. Bunun için de ciddi şekilde çalışacağız."