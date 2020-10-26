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BM Genel Sekreteri Guterres: Covid-19 çağımızın en büyük krizi

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19'un çağımızın en büyük krizi olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres: Covid-19 çağımızın en büyük krizi

Berlin'de yapılması planlanırken pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen Dünya Sağlık Zirvesi'nin açılışında konuşan Guterres küresel çaptaki krizle mücadelede işbirliğinin şart olduğunu söyleyerek gelişmiş ülkelerin kaynakları kısıtlı ülkelerdeki sağlık sistemlerini desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Aynı zirvede konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de "Herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacağını" belirtti. Steinmeier hastalıkla mücadelede başarılı olan ülkelerin bile küresel bir çare bulunana kadar sınırları içinde hapis kalacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus da koronavirüsü yenmek için aşı geliştirildiği anda, aşıyı etkin bir şekilde kullanılmasının da şart olduğunu söyledi.

Ghebreyesus bunun en iyi yolunun "Bazı ülkelerdeki bütün insanları aşılamak yerine, bütün ülkelerdeki bazı insanları aşılamak" olduğunu söyledi.

2019 sonunda Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında şu ana kadar 42 milyonda fazla kişiye virüs bulaştı ve 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

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