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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine” seçilmesi dolayısı ile bir kutlama mesajı gönderdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine” seçilmesi dolayısı ile bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Guterres, mesajında, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 3 Kasım Salı akşamı, gayri resmi bir toplantıda bir araya gelecek olmalarına işaret ederek, “Bu toplantının verimli geçmesini” diledi.

Antonio Guterres, “uygun bir zamanda, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM’nin katılacağı 5’li toplantıyı da Cumhurbaşkanı ile ele almak istediğini” kaydetti.

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