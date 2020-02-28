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BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

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BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve 'düzinelerce' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi. 

'İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini' yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti. 

Guterres, "Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti. 

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