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BM Genel Sekreteri Guterres oruç tuttu: Bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dayanışma göstermek için mülteci kamplarını ziyaret ettiği dönemlerde oruç tuttuğunu belirterek, "Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres oruç tuttu: Bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, her yıl geleneksel olarak ramazan ayında bir Müslüman ülkeye düzenlediği ziyaret öncesinde “UN News”e röportaj verdi.

Bu yıl ziyaretini Somali’ye düzenleyeceğini bildiren Guterres, ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığının yanı sıra önce kuraklık sonra da sellerle mücadele ettiğini anımsattı.

Guterres, ramazan ayında Müslüman ülkelere düzenlediği ziyaretlerin, bu ülkelerdeki Müslüman toplumların acılarına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

“BARIŞ İÇİN BİRLİK OLMALIYIZ”

Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin kutsal günlerinin birlikte idrak edildiği bu günlerde “herkesin barış için birlik olması” gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya genelinde “barışın ciddi ölçüde eksik” olduğuna işaret etti.

Guterres, kendisinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin çoğunlukla Müslüman toplumlardan oluştuğunu belirterek, “Mültecileri korumak için düzenlenen 1951 Mülteci Sözleşmesi, kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de bulunan manevi değerlerle bire bir örtüşmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu aktaran Gutteres, “Oruç tutmak bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi.” dedi.

Guterres, mültecilere ev sahipliği yapan toplumlarda gözlemlediği “barış, dayanışma ve cömertlik” ile mültecilerin cesaretinin bugün bile çalışmalarını etkilediğini kaydetti. 

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