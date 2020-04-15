BM Genel Sekreteri Guterres, Trump’a karşı Dünya Sağlık Örgütü’nü savundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne maddi desteği durdurma kararını eleştirdi.

“Bugün birlik olma zamanı, uluslararası toplumun dayanışma içinde bir arada çalışarak virüsü durdurma zamanı” diyen Guterres, örgüte maddi desteğin kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Guterres “Dünya Sağlık Örgütü en ön saflarda üye ülkeleri ve toplumlarını destekliyor, özellikle de en savunmasız durumdakileri… Covid-19’a karşı savaşı kazanmak için Dünya Sağlık Örgütü kritik bir öneme sahip” diye konuştu.