  • BIST 96.629
  • Altın 381,312
  • Dolar 6,8814
  • Euro 7,5095
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

BM Genel Sekreteri Guterres, Trump’a karşı Dünya Sağlık Örgütü’nü savundu

» »
BM Genel Sekreteri Guterres, Trump’a karşı Dünya Sağlık Örgütü’nü savundu
BM Genel Sekreteri Guterres, Trump’a karşı Dünya Sağlık Örgütü’nü savundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne maddi desteği durdurma kararını eleştirdi.

“Bugün birlik olma zamanı, uluslararası toplumun dayanışma içinde bir arada çalışarak virüsü durdurma zamanı” diyen Guterres, örgüte maddi desteğin kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Guterres “Dünya Sağlık Örgütü en ön saflarda üye ülkeleri ve toplumlarını destekliyor, özellikle de en savunmasız durumdakileri… Covid-19’a karşı savaşı kazanmak için Dünya Sağlık Örgütü kritik bir öneme sahip” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan Başbakanı: Lüks araçlarınızı satıp sermayenize ekleyin,sonra bana gelin13 Nisan 2020 Pazartesi 17:53
  • Üç gün arayla eşini ve oğlunu kaybetti: Bu çirkin virüs ailemi elimden aldı13 Nisan 2020 Pazartesi 16:03
  • Serdar Ortaç: Bir kız evlat edineceğim13 Nisan 2020 Pazartesi 16:01
  • Singapur’da, ‘Zoom’lu uzaktan eğitim müstehcen görüntülerle ‘hack’lendi12 Nisan 2020 Pazar 19:37
  • Dizi setindeki solunum cihazları Londra’daki hastaneye bağışlandı12 Nisan 2020 Pazar 16:10
  • Covid-19 hastası İsrailli kadın, solunum cihazına bağlıyken sezaryenle doğum yaptı12 Nisan 2020 Pazar 16:10
  • Bill Gates: Çok az ülke ‘corona’yla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek12 Nisan 2020 Pazar 15:53
  • Covid-19 salgını sonrası suç oranları düştü, aile içi şiddet artıyor11 Nisan 2020 Cumartesi 21:58
  • Bilim insanlarına göre, bir maymun türü Atlantik Okyanusu’nu geçerek Güney Amerika’ya gitti11 Nisan 2020 Cumartesi 09:47
  • ‘Corona’nın filmi çıktı: Yedi kişi asansörde mahsur kalır ve Çinli kadın öksürür…10 Nisan 2020 Cuma 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti